Corrieretoscano.it - Montemurlo ricorda le vittime dell’alluvione e ringrazia gli ‘angeli del fango’

(Di lunedì 28 ottobre 2024)commemora ledel 2023. E lo fa con un doppio appuntamento perre tutti coloro che non hanno mai lasciato solanei momenti più difficili: gli angeli del fango, i privati cittadini che hanno aiutato a spalare il fango e a liberare case e aziende dall’acqua, le associazioni del territorio, il sistema comunale di protezione civile e tutti coloro che sono arrivati da fuori per dare una mano e far tornare il paese alla normalità e infine chi ha dato un contributo economico. A questo proposito il consiglio comunale diil prossimo 30 ottobre delibererà il conferimento della cittadinanza onoraria alla colonna mobile della Protezione civile della Regione Piemonte e con loro sarannoti eti tutti i volontari e le associazioni provenienti da tutta Italia che hanno aiutato la popolazione.