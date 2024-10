Davidemaggio.it - Monica Riva è il secondo Boss In Incognito della decima edizione

(Di lunedì 28 ottobre 2024)appuntamento per ladiIn. Stasera, lunedì 28 ottobre 2024, Max Giusti arriverà a Cantù, in provincia di Como, per unirsi ai lavoratori di1920, azienda produttrice di mobili in legno massello. Ad attenderlo, pronta a camuffarsi, la ‘. Conosciamola meglio.in10: chi è, Responsabile Commerciale del mercato italiano di1920 Figlia del CEO Maurizio,rappresenta la quarta generazione1920, azienda che produce in maniera del tutto artigianale mobili in legno massello e che si pone come obiettivo primario quello di sfidare il tempo nel rispetto dell’ambiente. Responsabile Commerciale del mercato italiano,ha come mansione anche quella di gestire tutti gli aspetti produttivi dell’azienda, che ha un fatturato di 17 milioni di euro e conta 86 dipendenti.