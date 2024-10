Liberoquotidiano.it - Maltempo in Sardegna, riprese le ricerche di Davide Manca

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Sonoall'alba, con la speranza che la nuova ondata diconceda un po' di tregua, ledi, velista cagliaritano che era con alcuni amici a Monte Arcosu, nel comune di Siliqua in. Il giovane si trovava nella zona con la sua comitiva per un'escursione che si è conclusa drammaticamente: sette persone sono state salvate ma di, che era alla guida di una jeep, non ci sono tracce. Nelle zone più colpite del sud, dove la furia delnella notte fra sabato e domenica ha devastato interi territori, è stata diramata una nuova allerta meteo, questa volta arancione fino alle 18 di oggi. Ponti crollati, ferrovie interrotte, coltivazioni distrutte, strade allagate, paesi isolati nel campidano dove, in una sola notte, è caduta la pioggia di un anno.