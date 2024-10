LIVE Darderi-Griekspoor, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: azzurro tra poco in campo! (Di lunedì 28 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:45 Oggi, spera in un’altra rivincita. L’azzurro si era fermato per mano dell’olandese al Roland Garros, dopo aver vinto la prima partita in uno Slam, per 7-6, 6-3, 6-2. 10:43 Ci siamo, l’azzurro vuole la seconda vittoria della carriera in un torneo di questa caratura. La prima era arrivata al Foro Italico, contro il canadese Shapovalov. Peraltro, Darderi ci aveva perso poche settimane prima a Miami ed è stato capace di prendersi la rivincita in quella circostanza. 10:38 Ben ritrovati! Tra circa 20? inizia l’ultimo 1000 dell’anno, con un azzurro in campo! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno del Masters1000 di Parigi-Bercy tra Luciano Darderi e Tallon Griekspoor. Oasport.it - LIVE Darderi-Griekspoor, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: azzurro tra poco in campo! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:45 Oggi, spera in un’altra rivincita. L’si era fermato per mano dell’olandese al Roland Garros, dopo aver vinto la prima partita in uno Slam, per 7-6, 6-3, 6-2. 10:43 Ci siamo, l’vuole la seconda vittoria della carriera in un torneo di questa caratura. La prima era arrivata al Foro Italico, contro il canadese Shapovalov. Peraltro,ci aveva perso poche settimane prima a Miami ed è stato capace di prendersi la rivincita in quella circostanza. 10:38 Ben ritrovati! Tra circa 20? inizia l’ultimo 1000 dell’anno, con unin! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno del Masters1000 ditra Lucianoe Tallon

LIVE Darderi-Griekspoor, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: azzurro tra poco in campo!

