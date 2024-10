Liguriaseconda proiezione | Bucci 495%

Liguria,seconda proiezione:Bucci 49,5% (Di lunedì 28 ottobre 2024) 17.10 La seconda proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai (campione al 12%) dà sempre in testa in Liguria il candidato del Centrodestra Marco Bucci con il 49,5% delle preferenze ottenute. Il candidato del Centrosinistra Andrea Orlando lo segue con il 47%. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) 17.10 La secondadel consorzio Opinio Italia per la Rai (campione al 12%) dà sempre in testa in Liguria il candidato del Centrodestra Marcocon il 49,5% delle preferenze ottenute. Il candidato del Centrosinistra Andrea Orlando lo segue con il 47%.

