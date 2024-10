Lanazione.it - L’eccidio a Bosco di Corniglio. E i due ingegneri coraggiosi

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il conte Giuseppe Picedi Benettini, erede di un nobile casato arcolano-sarzanese, studente universitario dia, salì ai monti nel marzo 1944. Partigiano della IIa Brigata Julia, “autonoma”, partecipò a numerose azioni nella Val di Taro prima di essere chiamato a far parte del Comando unico parmense come comandante di brigata, ufficiale di collegamento. Il suo nome di battaglia era “Penola“. E’ difficile connotarlo politicamente: forse il termine “monarchico democratico” è quello che più gli si attaglia, se non altro per l’educazione ricevuta. Adi, dai primi di ottobre 1944 sede del Comando, trovò il comandante Giacomo di Crollalanza “Pablo“, giovane ufficiale siciliano, studente anch’egli dia, il commissario politico Primo Savani “Mauri”, comunista, ma anche il sarzanese Franco Franchini, appena laureato in Filosofia e vicino alla Dc.