Lazio, Tavares ancora una volta fa saltare il banco: le pagelle del portoghese (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nuno Tavares ormai è una costante per la Lazio, le pagelle del terzino di Baroni nella vittoria contro il Genoa Ma quindi come si ferma Nuno Tavares? La risposta a questa domanda non c’è ancora e la Lazio e Baroni si godono il loro terzino imprendibile, che ieri ha messo a segno l’ennesimo assist, il Calcionews24.com - Lazio, Tavares ancora una volta fa saltare il banco: le pagelle del portoghese Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nunoormai è una costante per la, ledel terzino di Baroni nella vittoria contro il Genoa Ma quindi come si ferma Nuno? La risposta a questa domanda non c’èe lae Baroni si godono il loro terzino imprendibile, che ieri ha messo a segno l’ennesimo assist, il

Lazio, Tavares ancora una volta fa saltare il banco: le pagelle del portoghese

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mario Gila colleziona una buonissima prestazione contro il Genoa, tenendo bene in difesa nonostante un’ammonizione Mario Gila così come la difesa della Lazio ha assaporato la gioia di non subire gol in una partita di campionato. Gila (LaPresse) – ... (Calciomercato.it)

IL TABELLINO Lazio-Genoa 0-0 MARCATORI: FORMAZIONI: LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, No... (Calciomercato.com)

Ottime risposte da parte di Tavares e Vecino, che confezionano il terzo gol della Lazio contro il Genoa per il 3-0 finale dell'Olimpico ... (cittaceleste.it)

La Lazio torna a vincere anche in campionato e ... dopo la grande stagione vissuta in prestito all’Olympique Marsiglia, Nuno Tavares è già vicino a eguagliarsi, pur mancando ancora i goal utili al ... (tag24.it)

La Lazio vola con uno spettacolo all'Olimpico guidato da Tavares. Corse, assist e gol: la squadra di Baroni umilia il Genoa ... (lifestyleblog.it)