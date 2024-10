Quotidiano.net - L'appello della leggenda del wrestling Hulk Hogan, votate Trump

(Di lunedì 28 ottobre 2024) "per". Lo ha detto ladelal Madison Square Garden per il comizio di Donald. L'ex wrestler incanta il pubblico così come aveva fatto durante al convention repubblicana. "Questa è una vera battaglia: andate a votare, fatelo ora. Il marginevittoria deve essere ampio", ha detto Elon Musk introducendo sul palco l'ex First Lady Melania. "New York e l'America hanno bisogno di ritrovare la magia. Costruiamo il Paese di domani per il futuro che meritiamo", ha detto l'ex first lady. Quandoè salito sul palco, lui e Melania si sono abbracciati e hanno accolto gli applausi del pubblico tenendosi per mano. Al comizio hanno partecipato anche il candidato vicepresidente Jd Vance e il figlio del tycoon, Donald junior. "Qui il re Elvis Presley si è esibito, e ora tocca a Donald