Ilgiorno.it - La spinge contro un muro e tenta di strapparle i vestiti, minorenne arrestato a Bergamo

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – Momenti di paura in strada a. Una donna di 36 anni è stata aggredita in via Piave da un giovane che hato un approccio violento,ndolaunndo digli indumenti. La vittima è riuscita a fuggire e ha trovato rifugio nel vicino parco comunale, dove alcuni passanti hanno allertato i carabinieri. Una pattuglia è intervenuta in pochi minuti, rintracciando l'aggressore, un, grazie alla descrizione fornita dalla donna e trovando su di lui un taglierino, successivamente sequestrato. L'arresto è stato convalidato dal Gip, che ha disposto la misura cautelare della permanenza in casa con il supporto del servizio sociale.