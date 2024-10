Ilfattoquotidiano.it - Israele ha approvato la legge che mette al bando le attività dell’Unrwa nel Paese. L’agenzia Onu: “Scandaloso”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Non sono servite le pressioni internazionali, né tanto meno gli appelli degli Stati Uniti. Il parlamento israeliano ha preferito andare avanti per la sua strada senza ascoltare niente e nessuno. E haunache rischia di rappresentare uno strappo netto con le Nazioni Unite: la Knesset, infatti, ha detto sì a una norma che vieta “qualsiasiOnu per i rifugiati palestinesi, all’interno di. A sentire il Guardian, laè stata approvata con 92 voti favorevoli e solo 10 contrari. Non si è fatta attendere la reazione della stessa Unrwa, secondo cui “èche unmembro delle Nazioni Unite cerchi di smantellare un’agenzia dell’Onu che è il più importante fornitore di operazioni umanitarie a Gaza”, ha dichiarato all’Afp la portavoceJuliette Touma.