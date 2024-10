Anteprima24.it - Incubo ladri nel Sannio: rubati oro e soldi, caccia ai malviventi a bordo di una Golf bianca

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSerata di paura a Paduli, in località Cisterna, nella zona di Contrada Saglieta. Un gruppo diè entrato in azione, mettendo a segno un furto in un’abitazione. Il bottino, costituito da oro e denaro contante, è stato sottratto mentre iriuscivano a dileguarsi, lasciando dietro di sé paura e allarme tra i proprietari. Le prime testimonianze indicano che i responsabili si sarebbero allontanati adi una Volkswagen, che ora si teme possa essere ancora nei dintorni. Le forze dell’ordine sono state immediatamente allertate e stanno battendo le strade della zona per individuare il veicolo sospetto e fermare i. La segnalazione di unain movimento ha fatto scattare una serie di controlli a tappeto, con la popolazione locale invitata a rimanere vigile e a segnalare eventuali movimenti sospetti.