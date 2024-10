Lanazione.it - I nostri simboli nel mondo. Muller e Andreini. Livornesi... da corsa

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Hanno fatto grande il nome di Livorno in giro per il. E l’hanno fatto nel nome dello sport. Ora per Edoardo, indimenticato pilota automobilistico classe 1912, e Rodolfo, mitico ciclista che fu il primo italiano a partecipare (arrivò quarto) al Tour de France del 1903 è tempo di riconoscimenti pubblici. L’area verde ’Casine/Savolano’ tra via della Porcigliana e via del Castellaccio, nelle vicinanze del tracciato del circuito di Montenero, è adesso dedicata alla memoria di Edoardo, per tutti “Dado”, che fu punto di riferimento dell’automobilismo livornese, stella polare di un movimento per anni vanto cittadino. Mentre aè stata intitolata l’area verde tra via Goito e via Orlandi. Fu un grande uomo di corse, Dado, considerato il miglior organizzatore di rally a livello italiano e internazionale.