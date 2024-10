Halloween, i costumi delle star di Hollywood: da Selena Gomez a Lizzo (Di lunedì 28 ottobre 2024) Manca sempre meno alla notte delle streghe 2024. Con qualche giorno di anticipo, alcune star di Hollywood e della musica internazionale hanno svelato in anteprima i loro costumi di Halloween con cui si apprestano a festeggiare il 31 ottobre, già sfoggiati magari in alcuni party a tema durante il weekend. In tanti hanno scelto di omaggiare il cinema e i grandi classici del passato: è il caso di Selena Gomez e Benny Blanco, che si sono calati nei panni di Alice nel paese delle meraviglie e del Cappellaio Matto. Stessa scelta per Ava Max, che ha omaggiato il cult di Carroll. Anne Hathaway ha dato vita a una versione horror della statua della libertà , mentre Lizzo si è vestita come il farmaco contro l’obesità con il suo nome presentato in uno sketch di South Park. Lettera43.it - Halloween, i costumi delle star di Hollywood: da Selena Gomez a Lizzo Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Manca sempre meno alla nottestreghe 2024. Con qualche giorno di anticipo, alcunedie della musica internazionale hanno svelato in anteprima i lorodicon cui si apprestano a festeggiare il 31 ottobre, già sfoggiati magari in alcuni party a tema durante il weekend. In tanti hanno scelto di omaggiare il cinema e i grandi classici del passato: è il caso die Benny Blanco, che si sono calati nei panni di Alice nel paesemeraviglie e del Cappellaio Matto. Stessa scelta per Ava Max, che ha omaggiato il cult di Carroll. Anne Hathaway ha dato vita a una versione horror della statua della libertà , mentresi è vestita come il farmaco contro l’obesità con il suo nome presentato in uno sketch di South Park.

