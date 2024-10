Grande Fratello, Javier stronca Shaila: l’atteso confronto (Di lunedì 28 ottobre 2024) Grande Fratello, Shaila torna in Casa ed affronta un confronto con Javier. Ecco cosa è emerso Grande Fratello, questa sera è andato in onda un nuovo appuntamento con il reality show. Shaila Gatta prima di rientrare definitivamente in gioco affronta un confronto con Javier Martinez. Leggi anche Alessandra Amoroso torna in radio con il nuovo singolo. Le date del tour Il confronto tra i due gieffini Shaila affronta un faccia a faccia con Javier dichiarando: “Non ho mai detto di dover negare fino alla fine, che sono così giocatrice che ho raccontato tutto. Non so dirle le bugie. Mi dispiace averti visto stare male. Mi dispiace aver ascoltato queste parole. Tu sei un ragazzo fortissimo con dei valori. Io veramente mi sono voluta dare un’opportunità di vivere una cosa diversa”. 361magazine.com - Grande Fratello, Javier stronca Shaila: l’atteso confronto Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di lunedì 28 ottobre 2024)torna in Casa ed affronta uncon. Ecco cosa è emerso, questa sera è andato in onda un nuovo appuntamento con il reality show.Gatta prima di rientrare definitivamente in gioco affronta unconMartinez. Leggi anche Alessandra Amoroso torna in radio con il nuovo singolo. Le date del tour Iltra i due gieffiniaffronta un faccia a faccia condichiarando: “Non ho mai detto di dover negare fino alla fine, che sono così giocatrice che ho raccontato tutto. Non so dirle le bugie. Mi dispiace averti visto stare male. Mi dispiace aver ascoltato queste parole. Tu sei un ragazzo fortissimo con dei valori. Io veramente mi sono voluta dare un’opportunità di vivere una cosa diversa”.

Grande Fratello, Javier stronca Shaila: l’atteso confronto

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le reazioni dei gieffini alla scoperta che Shaila e Lorenzo sono partiti per il Grande Fratello spagnolo

(Novella2000.it)

Gli inquilini del Grande Fratello hanno scoperto in diretta che Lorenzo e Shaila sono partiti per la Spagna L'articolo Le reazioni dei gieffini alla scoperta che Shaila e Lorenzo sono partiti per il Grande Fratello spagnolo proviene da Novella ...

Grande Fratello - Javier Martinez su Shaila Gatta : "Sono pronto a qualsiasi cosa" (VIDEO)

(Comingsoon.it)

Al GF, Javier Martinez ha rivelato che non sa cosa aspettarsi dal ritorno di Shaila Gatta nella Casa, ma di essere pronto a qualsiasi cosa.

Javier Martinez stronca Shaila Gatta al GF: “Sei stata tutt’altro che sincera”/ “Non si gioca coi sentimenti”

(ilsussidiario.net)

Scontro a distanza tra Javier Martinez e Shaila Gatta al Grande Fratello 2024, con il concorrente in Mistery e la coinquilina, che il gruppo ancora crede si trovi in Spagna al Gran Hermano, in ...

Grande Fratello, Javier stronca Shaila: l’atteso confronto

(361magazine.com)

Grande Fratello, questa sera è andato in onda un nuovo appuntamento con il reality show. Shaila Gatta prima di rientrare definitivamente in gioco affronta un confronto con Javier Martinez. Shaila ...

Grande Fratello, scontro tra Shaila e Javier: «Non sei stata sincera, di notte ci baciavamo e di giorno mi evitavi»

(msn.com)

Arriva lo scontro più atteso. Dopo una settimana in "Erasmus" in Spagna, Shaila Gatta torna in Italia al Grande Fratello, ma prima di rivelarlo anche ai coinquilini del ...

Grande Fratello 2024, Javier asfalta Shaila: “Non si gioca con i sentimenti delle persone”

(msn.com)

Video Grande Fratello Video Grande Fratello

E’ arrivato il momento del tanto atteso confronto tra Javier e Shaila Gatta al Grande Fratello, l’argentino ha scoperto quanto accaduto tra ...