Ghirlande autunnali, decora la tua casa con fiori e piante di stagione

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Preparare una ghirlanda dirappresenta un modo ideale per portare l’atmosfera dellaall’interno del proprio ambiente domestico. In Italia, questa usanza sta guadagnando popolarità, offrendo l’opportunità di scoprire un nuovo passatempo mentre le giornate diventano più corte e fredde. Con pochi materiali e un po’ di fantasia, si può aggiungere un tocco personale allae vivere pienamente il calore e il fascino dell’autunno, anche in occasione di feste tipiche di questo periodo, originarie della tradizione americana e diventate popolari anche da noi, come Halloween e il Giorno del Ringraziamento. Progettualità chiara La natura autunnale offre un’ampia disponibilità di materie prime: foglie, bacche, castagne esecchi come le ortensie possono essere utilizzati perre.