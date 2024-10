Inter-news.it - Fonseca: «Inter-Juventus 4-4? Spettacolo ed errori! Milan da titolo»

(Di lunedì 28 ottobre 2024), durante la conferenza stampa alla vigilia di-Napoli, ha detto la sua su4-4 e poi ha voluto lanciare la sfida alle rivali. CORSA SCUDETTO – Pauloè apparso in conferenza stampa alla vigilia di-Napoli, big match del turno infrasettimanale. L’allenatore rossonero risponde alla domanda sul Napoli favorito per il: «Parlare di favoritismo è complicato, è al primo posto e oggi è la più forte. Sicuramente il Napoli è tra le squadre che possono vincere lo scudetto.ancora in corsa per lo scudetto? Per me sì, i tifosi devono crederci perché siamo una squadra e forte». I rossoneri ad oggi si trovano a meno otto dagli azzurri e a meno quattro dall’campione d’Italia, ma hanno una partita da recuperare contro il Bologna.