Elezioni in Liguria testa a testa nello scrutinio in tempo reale le proiezioni danno Bucci in vantaggio di un punto e mezzo su Orlando 488% contro 473% – La diretta

Elezioni in Liguria, testa a testa nello scrutinio in tempo reale, le proiezioni danno Bucci in vantaggio di un punto e mezzo su Orlando (48,8% contro 47,3%) – La diretta (Di lunedì 28 ottobre 2024) Le terze proiezioni non sbloccano la situazione: il centrodestra con Marco Bucci è in vantaggio di poco, di fatto, sul deputato e candidato di centrosinistra Andrea Orlando in queste Elezioni regionali in Liguria. I primi exit poll avevano anticipato una sfida tra il centrodestra e il centrosinistra, all’ultimo voto. Ma come seguono lo spoglio le due principali coalizioni? Entrambe hanno allestito due point nel centro di Genova per seguire gli exit poll e i risultati dello scrutinio dei voti. Marco Bucci sindaco di Genova e candidato del centrodestra seguirà lo scrutinio a Genova nel suo ufficio da sindaco a Palazzo Tursi e finita la giornata andrà al point della coalizione allestito in via Martin Piaggio. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 28 ottobre 2024) Le terzenon sbloccano la situazione: il centrodestra con Marcoè indi poco, di fatto, sul deputato e candidato di centrosinistra Andreain questeregionali in. I primi exit poll avevano anticipato una sfida tra il centrodestra e il centrosinistra, all’ultimo voto. Ma come seguono lo spoglio le due principali coalizioni? Entrambe hanno allestito due point nel centro di Genova per seguire gli exit poll e i risultati dellodei voti. Marcosindaco di Genova e candidato del centrodestra seguirà loa Genova nel suo ufficio da sindaco a Palazzo Tursi e finita la giornata andrà al point della coalizione allestito in via Martin Piaggio.

