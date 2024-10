Che ci fanno delle lucertole sul Baldacchino di San Pietro? (Di lunedì 28 ottobre 2024) Avete mai fatto caso alle lucertole situate sul Baldacchino di San Pietro? Si tratta di un decoro che tanti non hanno mai notato, ma che nasconde un significato specifico. Il Baldacchino è una delle opere più suggestive all’interno della basilica di San Pietro in Vaticano. Di origine barocca, è alto 28,5 metri, realizzato nel XVII secolo con lo scopo di indicare il luogo in cui si trova il sepolcro del santo. Baldacchino San Pietrolucertole sul Baldacchino di San Pietro: cosa c’è da sapere Si chiamano le lucertole del Bernini e si trovano nel Baldacchino bronzeo di San Pietro insieme alle api, simbolo del papa Barberini committente dell’opera, Gian Lorenzo Bernini la seconda rappresentazione di animali. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Avete mai fatto caso allesituate suldi San? Si tratta di un decoro che tanti non hanno mai notato, ma che nasconde un significato specifico. Ilè unaopere più suggestive all’interno della basilica di Sanin Vaticano. Di origine barocca, è alto 28,5 metri, realizzato nel XVII secolo con lo scopo di indicare il luogo in cui si trova il sepolcro del santo.Sansuldi San: cosa c’è da sapere Si chiamano ledel Bernini e si trovano nelbronzeo di Saninsieme alle api, simbolo del papa Barberini committente dell’opera, Gian Lorenzo Bernini la seconda rappresentazione di animali.

Che ci fanno delle lucertole sul Baldacchino di San Pietro?

