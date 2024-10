Caccia digitale ai tesori di Livorno. La ’X’ è geolocalizzata tramite app. Alternativa al turismo tradizionale (Di lunedì 28 ottobre 2024) Funziona così. Un momento di tempo libero, un viaggio in una città d’arte o una gita in montagna sono la base per partecipare alla più grande Caccia al tesoro al mondo: il "Geocaching". Ci si registra su un portale dedicato, poi si seleziona la città di partenza per vedere quanti "tesori" sono nascosti nelle vicinanze. Anche Livorno partecipa al gioco, con una manciata di "scrigni". Questi ultimi altro non sono che piccole scatoline – ce ne sono di varie dimensioni, forme e colori – all’interno delle quali sono contenuti dei mini-registri. Solitamente è inserita all’interno anche una penna o un lapis, che serve a lasciare traccia del proprio passaggio. Qualche esempio? A Barriera Margherita (chissà dove) è nascosto un tesoro, il titolo della prova è emblematico “Ultima fermata“. Lanazione.it - Caccia digitale ai tesori di Livorno. La ’X’ è geolocalizzata tramite app. Alternativa al turismo tradizionale Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Funziona così. Un momento di tempo libero, un viaggio in una città d’arte o una gita in montagna sono la base per partecipare alla più grandeal tesoro al mondo: il "Geocaching". Ci si registra su un portale dedicato, poi si seleziona la città di partenza per vedere quanti "" sono nascosti nelle vicinanze. Anchepartecipa al gioco, con una manciata di "scrigni". Questi ultimi altro non sono che piccole scatoline – ce ne sono di varie dimensioni, forme e colori – all’interno delle quali sono contenuti dei mini-registri. Solitamente è inserita all’interno anche una penna o un lapis, che serve a lasciare traccia del proprio passaggio. Qualche esempio? A Barriera Margherita (chissà dove) è nascosto un tesoro, il titolo della prova è emblematico “Ultima fermata“.

Spopola il 'Geocaching', basta registrarsi sul portale e cercare gli 'scrigni' dove lasciare la propria firma. La mappa da viale Italia a Castello Pasquini, passando per Cecina, l'isola d'Elba e la to

"E la X non indica mai il punto dove scavare", diceva Indiana Jones ai suoi studenti quando all ... il "Geocaching", caccia al tesoro nata in America a inizio Duemila che sfrutta la tecnologia

