Bolzano, accusato di aver violentato una 14enne: revoca del permesso di soggiorno ed espulsione immediata

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il questore di, Paolo Sartori, hato ildie firmato il decreto diper il 40enne pachistano che hauna. Secondo quanto ricostruito la ragazzina era seduta a una fermata del bus ed è stata avvicinata dall’uomo – residente a– che le ha chiesto delle indicazioni stradali. Poco dopo però il 40enne ha cominciato a fare avance alla ragazzina che a quel punto ha tentato la fuga. Lui l’ha afferrata e trascinata dietro un cespuglio e l’ha violentata per circa 15 minuti quando è riuscita a svincolarsi dalla presa e scappare verso una passante che ha poi chiamato il 112. Poco dopo, l’uomo che nel frattempo si è dato alla fuga, è stato intercettato e fermato nelle vicinanze da una pattuglia di Polizia. Il gip aveva subito confermato la custodia cautelare in carcere, per la possibilità di reiterazione del reato.