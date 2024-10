Aurora morta a 13 anni, il dolore della sorella Viktoria contro l'ex fidanzato: «Non starò mai in silenzio. Buttate la chiave» (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il dolore della famiglia di Aurora, la tredicenne caduta dall?ottavo piano a Piacenza, si intreccia con accuse pesanti rivolte a M.S., l'ex fidanzato di 15 anni indagato per omicidio Leggo.it - Aurora morta a 13 anni, il dolore della sorella Viktoria contro l'ex fidanzato: «Non starò mai in silenzio. Buttate la chiave» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ilfamiglia di, la tredicenne caduta dall?ottavo piano a Piacenza, si intreccia con accuse pesanti rivolte a M.S., l'exdi 15indagato per omicidio

