Ascolti tv del 27 ottobre Report affonda tutti con il 138 di share

Lettera43.it - Ascolti tv del 27 ottobre, Report affonda tutti con il 13,8 di share

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Su Rai3 l’attesissimo ritorno diha segnato 2 milioni e 643 mila spettatori, pari al 13,8 per cento di, battendogli altri programmi in prima serata. La prima puntata della nuova stagione del programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci era particolarmente attesa e aveva agitato la maggioranza dopo le anticipazioni che riguardavano i servizi sul nuovo ministro della Cultura Alessandro Giuli e sull’ormai ex capo di gabinetto Spano, sul caso Sangiuliano-Boccia, sull’inchiesta in Liguria che ha travolto il sistema Toti e sul silenzio del governo sulla strage di migranti a Roccella Ionica, dove il 17 giugno scorso sono annegate 65 persone. Sul podio in prima serata Canale 5 e Rai1 con La rosa della vendetta e Sempre al tuo fianco Il boom didiè il miglior risultato della prima serata tv di domenica.