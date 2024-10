Amplifon, al via nuova campagna di sensibilizzazione su cura dell'udito (Di lunedì 28 ottobre 2024) MILANO - Una nonna che ascolta la voce del nipotino, una mamma che sente parlare suo figlio, un dialogo tra marito e moglie, due amiche che condividono le proprie passioni. Sono alcune delle emozioni che caratterizzano la quotidianità e che non si potrebbero vivere pienamente in caso di perdita dell Ilgiornaleditalia.it - Amplifon, al via nuova campagna di sensibilizzazione su cura dell'udito Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) MILANO - Una nonna che ascolta la voce del nipotino, una mamma che sente parlare suo figlio, un dialogo tra marito e moglie, due amiche che condividono le proprie passioni. Sono alcunee emozioni che caratterizzano la quotidianità e che non si potrebbero vivere pienamente in caso di perdita

