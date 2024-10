Villaggio Falcone, picchiava e tentava di soffocare la compagna per farla abortire: in manette un 50enne (Di domenica 27 ottobre 2024) Insulti, aggressioni e violenze. Questo è quello che è stata costretta a subire una donna di 30 anni, al sesto mese di gravidanza e residente a Villaggio Falcone a Roma, dal suo compagno di 50 anni. Un inferno che, come riporta LaPresse, ha avuto fine grazie all’intervento della polizia del Romatoday.it - Villaggio Falcone, picchiava e tentava di soffocare la compagna per farla abortire: in manette un 50enne Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Insulti, aggressioni e violenze. Questo è quello che è stata costretta a subire una donna di 30 anni, al sesto mese di gravidanza e residente aa Roma, dal suo compagno di 50 anni. Un inferno che, come riporta LaPresse, ha avuto fine grazie all’intervento della polizia del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Villaggio Falcone, picchiava e tentava di soffocare la compagna per farla abortire: in manette un 50enne - La vittima, una donna di 30 anni di Villaggio Falcone, nel VI municipio di Roma, ha avuto il coraggio di denunciare quanto le stava succedendo al centro antiviolenza di Torre Spaccata ... (romatoday.it)

Villaggio Falcone come Caivano, Nicola Franco scrive a Giorgia Meloni per recuperare l'ex palestra abbandonata - In particolare si concentra su Tor Bella Monaca e Villaggio Falcone, due tra i “quartieri più conosciuti per gravi fatti di cronaca nera recentemente avvenuti”. Franco si riferisce ... (romatoday.it)

Villaggio Falcone come Caivano, Nicola Franco scrive a Giorgia Meloni per recuperare l'ex palestra abbandonata - Il minisindaco vorrebbe l'adozione di un decreto ad hoc come fatto... Un “decreto Caivano” anche per Villaggio Falcone, quartiere di Tor Bella Monaca nella periferia est di Roma. È quanto ha chiesto ... (headtopics.com)

Tentava di rubare all’interno di un’auto vicino Villa Bellini, denunciato - La Polizia di Stato – Squadra Volanti – ha colto in flagranza un pregiudicato 40enne catanese mentre tentava di rubare all’interno di un’autovettura parcheggiata nei pressi di Villa Bellini. In una ... (catanianews.it)