Ilrestodelcarlino.it - Un secolo di ragazzi col fazzolettone al collo

(Di domenica 27 ottobre 2024) Unè trascorso da quando i giovani colalseguaci di Baden-Powell nacquero a Cesena. Un lungo viaggio ripercorso nel volume ‘Scout a Cesena. 1925-2025 - Una pagina della città’ presentato venerdì a Palazzo Ghini, con cui si sono aperte le celebrazioni del centenario promosse dall’Agesci, che attualmente conta nove gruppi e 1.500 associati. Curatore del libro è Paolo Zoffoli, che ha tirato le fila di un grande racconto collettivo di un’avventura che ha coinvolto migliaia di persone, lasciando una traccia educativa e un segno del loro servizio, non solo in ambito associativo ma anche nell’intera comunità. Nelle prime pagine c’è un colpo di scena, quello dell’esatta data di nascita dello scoutismo cesenate. Fino a poco tempo fa si riteneva infatti che il tutto fosse iniziato nel 1925-26 per volontà di don Giovanni Ravaglia nella parrocchia del Duomo.