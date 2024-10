Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-10-2024 ore 07:30

(Di domenica 27 ottobre 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione nessuna segnalazione particolare sulle strade principali della capitale per agevolare la circolazione oggi il divieto di transito dei mezzi superiori alle 7,5 tonnellate anche se scarichi sull’intera rete viaria Nazionale dalle 9 alle 22 zona Portuense a via dalle 10 fino alle 14 la manifestazione corri con Chiara per la ricerca manifestazione podistica non competitiva partenza e arrivo in via Filippo tajani possibili disagi aldi zona in programma oggi è uno sciopero nazionale del personale di easyJet airline Unlimited la mobilitazione coinvolgerà i piloti della compagnia una durata di 4 ore dalle 13 alle 17 con esclusione dei voli da e per Olbia e i voli per la Liguria previsti ritardi e cancellazioni Pertanto si consiglia di controllare lo stato dei voli sul sito ufficiale di easyJet per i dettagli di questa di altre ...