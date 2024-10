Ilrestodelcarlino.it - Thunder tutta grinta,. Vicenza ko all’overtime. Gonzalez mattatrice

(Di domenica 27 ottobre 2024)MATELICA 66 VELCOFIN60 d.t.s. HALLEYMATELICA: Shash 2, Cabrini 11, Patanè 2, Celani, Gramaccioni 6,21, Zamparini, Poggio 10, Bonvecchio 14, Andreanelli, Sanchez, Catarozzo. All. Sorgentone. VELCOFIN: Cecili 8, Nespoli, Torkovicova, Tava 16, Pellegrini 10, Assentato 5, Peserico 11, Mattera 6, Mutterle, Vitari. All. Zara. Arbitri: Valletta di Montesilvano e Silvestri di Roma. Parziali: 16-18, 35-26 (19-8), 43-47 (8-21), 54-54 (11-7); overtime: 12-6 (66-60). Al termine di una gara tiratissima, con tanti errori su entrambi i fronti, l’ha spuntata una Halleygrintosa, capace di recuperare 9 punti negli ultimi 4’ dell’ultimo quarto guadagnando così l’overtime. Poi, nel supplementare, ha chiuso il match in proprio favore tra gli applausi.