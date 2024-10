Thiago Motta si fa da parte: poi il messaggio a Vlahovic (Di domenica 27 ottobre 2024) Se qualcuno pensava che il derby d’Italia non regalasse emozioni, ha sbagliato di grosso. Un pareggio con spettacolo puro a San Siro. Difese non perfette, è chiaro, ma una partita che ha dato il giusto valore a quella che è stata una partita da otto gol e tante emozioni. Le stesse che si provano nelle sfide Scudetto. Cosa sulla quale però Thiago Motta, non è poi così d’accordo. Perché è ai microfoni di Dazn e nel post-partita di Inter-Juventus, a seguito del 4-4, che il tecnico bianconero ed ex nerazzurro, ha preso voce ribadendo un concetto molto chiaro. E poi ha lanciato un messaggio, spiegandosi su Dusan Vlahovic. Thiago Motta si fa da parte: lo ha spiegato dopo Inter-Juve I suoi cambi hanno svoltato la partita, che sembrava ormai indirizzata a favore dei campioni d’Italia. Rompipallone.it - Thiago Motta si fa da parte: poi il messaggio a Vlahovic Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Se qualcuno pensava che il derby d’Italia non regalasse emozioni, ha sbagliato di grosso. Un pareggio con spettacolo puro a San Siro. Difese non perfette, è chiaro, ma una partita che ha dato il giusto valore a quella che è stata una partita da otto gol e tante emozioni. Le stesse che si provano nelle sfide Scudetto. Cosa sulla quale però, non è poi così d’accordo. Perché è ai microfoni di Dazn e nel post-partita di Inter-Juventus, a seguito del 4-4, che il tecnico bianconero ed ex nerazzurro, ha preso voce ribadendo un concetto molto chiaro. E poi ha lanciato un, spiegandosi su Dusansi fa da: lo ha spiegato dopo Inter-Juve I suoi cambi hanno svoltato la partita, che sembrava ormai indirizzata a favore dei campioni d’Italia.

