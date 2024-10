Calciomercato.it - Thiago Motta rassicura su Conceicao e non fa sconti a Vlahovic: “Scelta tecnica”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Girandola di emozioni nel Derby d’Italia tra Inter e Juventus: le dichiarazioni in conferenza stampa disorprende all’inizio con l’esclusione di Yildiz, ma alla fine azzecca il cambio con l’ingresso in campo del fantasista turco che con una doppietta salva la Juventus nel pirotecnico Derby d’Italia contro l’Inter.(LaPresse) – Calciomercato.itL’allenatore bianconero ed ex della sfida tira alla fine un sospiro di sollievo: “La squadra ha tenuto testa a una delle due favorite del campionato, anche se abbiamo avuto troppi alti e bassi. A tratti abbiamo sofferto, in altre circostanze invece abbiamo giocato bene e messo in difficoltà l’Inter – analizzain conferenza stampa – È una partita che va studiata e analizzata bene per capire dove dobbiamo migliorare.