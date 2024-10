Talmassons-Vallefoglia oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024 2025 volley

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la quarta giornata di andata diA1di. Le friulane di coach Leonardo Barbieri, dopo aver conquistato la prima vittoria nella massimaa Bergamo, vuole conquistare altri punti davanti al proprio pubblico per guadagnare posizioni. Dall’altra parte della rete c’è la squadra di Andrea Pistola, sesta in classifica e a caccia del suo terzo successo per rimanere in scia alle migliori. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 27 ottobre al Palazzetto Dello Sport di Latisana. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra CdaFvg e Megabox Ondulati del Saviodella massimadel campionato italiano.