Quotidiano.net - Sud Sardegna in ginocchio per maltempo, un disperso nel Sulcis

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di domenica 27 ottobre 2024) Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte nel Sud. Anticipato da un'allerta della Protezione civile, ilha colpito soprattutto la zona delIglesiente, Medio Campidano e Oristanese: in sei ore sono caduti circa 250 millimetri di pioggia. Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco per strade allegate, scantinati e piani bassi delle abitazioni invase dall'acqua, soccorsi a persone rimaste isolate, pastori che hanno cercato rifugio sopra i tetti negli ovili e automobilisti in difficoltà nelle auto trascinate e in panne. Si conta unnelle campagne di Nuxis, nel. In volo per le ricerche il 'Drago' dei vigili del fuoco e il personale dello Speleo Alpino Fluviale. Otto ragazzi invece, sorpresi dalnella zona di Monte Arcosu, sono stati messi in salvo da una squadra di pompieri.