Siamo carichi vietato sbagliare

(Di domenica 27 ottobre 2024) Sfida delicata, oggi, al Bianchelli di Senigallia, tra i rossoblù di casa e la Civitanovese. Entrambe le formazioni cercano la vittoria, la Vigor Senigallia per rifarsi di tre sconfitte consecutive, la formazione di Sante Alfonsi per risalire a zone della classifica più rassicuranti. Nella fila ospiti, assenti il fantasista Esposito e l’alternativa in difesa, Abbenante, oltre allo squalificato bomber Spagna. Per il resto, tutto abili e arruolati. Visciano e compagni sono reduci dal pareggio interno con il Castelfidardo e hanno 8 punti in graduatoria. "Occasione sfumata per arrivare più tranquilli a questo appuntamento? Al momento – risponde il tecnico Alfonsi – non guardo la classifica. Le ultime due gare hanno segnato un miglioramento da parte nostra e questo è importante.