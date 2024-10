Gaeta.it - Scoperta sensazionale: un possibile buco nero triplo osservato a 8.000 anni luce di distanza

Nel vasto universo, la ricerca e lo studio dei buchi neri continuano a regalare sorprese affascinanti per gli scienziati e gli appassionati di astronomia. Recentemente, un team di fisici del MIT e del Caltech ha fatto unastraordinaria: per la prima volta, hannoun sistema che suggerisce l'esistenza di un, una configurazione del tutto inaspettata rispetto ai comuni sistemi binari. Quest'osservazione, eseguita a unadi circa 8.000, apre nuovi scenari sulla formazione e l'evoluzione di questi enigmatici oggetti cosmici. Il significato delladelLa maggior parte dei buchi neri finora identificati è stata trovata in coppie, noti come sistemi binari.