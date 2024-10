Scandalo Sangiuliano: Aggressione e Dimissioni nel Ministero della Cultura (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente vicenda che ha coinvolto l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha scosso l’opinione pubblica, con risvolti inquietanti legati a un’Aggressione fisica denunciata dallo stesso Sangiuliano. Un’immagine choc della ferita alla testa dell’ex ministro ha fatto il giro dei social, generando un’ondata di indignazione e preoccupazione tra i cittadini. Il programma Report, in onda su Rai3, ha dedicato ampio spazio a questa controversia, promettendo di chiarire i dettagli dell’accaduto. L’Aggressione e le Dimissioni Il Ministero della Cultura ha attraversato una crisi profonda che ha portato Gennaro Sangiuliano a rassegnare le Dimissioni. Gaeta.it - Scandalo Sangiuliano: Aggressione e Dimissioni nel Ministero della Cultura Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente vicenda che ha coinvolto l’ex ministro, Gennaro, ha scosso l’opinione pubblica, con risvolti inquietanti legati a un’fisica denunciata dallo stesso. Un’immagine chocferita alla testa dell’ex ministro ha fatto il giro dei social, generando un’ondata di indignazione e preoccupazione tra i cittadini. Il programma Report, in onda su Rai3, ha dedicato ampio spazio a questa controversia, promettendo di chiarire i dettagli dell’accaduto. L’e leIlha attraversato una crisi profonda che ha portato Gennaroa rassegnare le

