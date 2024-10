Real Madrid-Barcellona 0-4, Ancelotti: “Risultato bugiardo, non è tutto da buttare” (Di domenica 27 ottobre 2024) “Il Risultato non riflette quello che è successo nella partita. La squadra mi è piaciuta nel primo tempo, poi loro hanno segnato due gol e ci hanno tolto ogni energia. Ma fino a quel momento noi avevamo avuto più opportunità di loro“. Questa l’analisi di Carlo Ancelotti, intervenuto al termine di Real Madrid-Barcellona 0-4, match dell’undicesima giornata di Liga 2024/2025. “E’ stata una partita equilibrata, abbiamo avuto occasioni e avremmo potuto segnare. Il momento è difficile, ma non dobbiamo buttare via tutto. Dobbiamo solo dimenticare gli ultimi 30 minuti – ha aggiunto l’allenatore italiano – Da una sconfitta si può imparare e un po’ di autocritica è fondamentale. Il Risultato pesa, ma la sconfitta di oggi è diversa da quella di Lille. Dobbiamo continuare a lottare, come abbiamo fatto dopo aver perso nel derby l’anno scorso“. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) “Ilnon riflette quello che è successo nella partita. La squadra mi è piaciuta nel primo tempo, poi loro hanno segnato due gol e ci hanno tolto ogni energia. Ma fino a quel momento noi avevamo avuto più opportunità di loro“. Questa l’analisi di Carlo, intervenuto al termine di0-4, match dell’undicesima giornata di Liga 2024/2025. “E’ stata una partita equilibrata, abbiamo avuto occasioni e avremmo potuto segnare. Il momento è difficile, ma non dobbiamovia. Dobbiamo solo dimenticare gli ultimi 30 minuti – ha aggiunto l’allenatore italiano – Da una sconfitta si può imparare e un po’ di autocritica è fondamentale. Ilpesa, ma la sconfitta di oggi è diversa da quella di Lille. Dobbiamo continuare a lottare, come abbiamo fatto dopo aver perso nel derby l’anno scorso“.

