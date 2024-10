Premier League 2024/2025: torna alla vittoria il Chelsea, Manchester United e Tottenham ko (Di domenica 27 ottobre 2024) La Premier League offre un piatto ricco in questa domenica autunnale, e in attesa del big match delle 17:30 italiane tra Arsenal e Liverpool, sono state ben tre le partite giocate in contemporanea nello slot orario precedente. Dopo il pari contro il Nottingham e la sconfitta contro i Reds, torna alla vittoria il Chelsea di Enzo Maresca, che deve ringraziare un Cole Palmer decisivo anche in quest’occasione. Il giovane talento britannico segna il gol del 2-1 sul Newcastle dopo che nel primo parziale di gioco Isak aveva risposto a Jackson. Blues che raggiungono quota 17, nel gruppetto di chi insegue Liverpool e Manchester City. dopo questi primi due mesi di stagione. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Laoffre un piatto ricco in questa domenica autunnale, e in attesa del big match delle 17:30 italiane tra Arsenal e Liverpool, sono state ben tre le partite giocate in contemporanea nello slot orario precedente. Dopo il pari contro il Nottingham e la sconfitta contro i Reds,ildi Enzo Maresca, che deve ringraziare un Cole Palmer decisivo anche in quest’occasione. Il giovane talento britannico segna il gol del 2-1 sul Newcastle dopo che nel primo parziale di gioco Isak aveva risposto a Jackson. Blues che raggiungono quota 17, nel gruppetto di chi insegue Liverpool eCity. dopo questi primi due mesi di stagione.

