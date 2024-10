Pedro: «Sto bene e quando il momento è positivo… Como? Tanti amici, non ho ancora sentito Fabregas!» (Di domenica 27 ottobre 2024) Le parole di Pedro, attaccante della Lazio, dopo la vittoria ottenuta dai biancocelesti all’Olimpico contro il Genoa Pedro ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Lazio contro il Genoa: di seguito le parole del biancoceleste. SEGRETO DIETRO ALLA SUA CONDIZIONE – «Io penso che non ci sia un segreto. Bisogna stare bene, essere concentrati e andare in Calcionews24.com - Pedro: «Sto bene e quando il momento è positivo… Como? Tanti amici, non ho ancora sentito Fabregas!» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Le parole di, attaccante della Lazio, dopo la vittoria ottenuta dai biancocelesti all’Olimpico contro il Genoaha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Lazio contro il Genoa: di seguito le parole del biancoceleste. SEGRETO DIETRO ALLA SUA CONDIZIONE – «Io penso che non ci sia un segreto. Bisogna stare, essere concentrati e andare in

