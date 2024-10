Calciomercato.it - Parma-Empoli, un punto per uno: Charpentier salva i gialloblù

(Di domenica 27 ottobre 2024)1-1, partita vibrante al ‘Tardini’ alle 12.30: Fazzini manda avanti gli ospiti, pareggiapoi gli emiliani sprecano un rigore con Bonny Una partita che si prevedeva non banale traed, e così è stata. Le due squadre hanno provato a superarsi, ma alla fine hanno diviso la posta in palio, con unper parte, per effetto dell’autogol di Coulibaly nel primo tempo su inserimento di Fazzini e dinella ripresa. Rimpianti per entrambe: i toscani sono stati a lungo in vantaggio, ilha avuto la palla anche per vincerla dopo il pareggio, cestinando un rigore con Bonny., unper uno:risponde a Fazzini – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Le due squadre se la giocano fin dall’inizio, anche se nella prima fase del match prevale l’equilibrio.