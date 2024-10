Ospedali dottoressa aggredita ad Aversa | l’Ordine entrerà nel processo

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) “Il Consiglio Direttivo deldei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta per le vie brevi, in urgenza, ha deciso di costituirsi parte civile a seguito dell’ennesimo episodio di aggressione nei confronti di unain servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale Moscati di”. A darne notizia è il presidente delCarlo Manzi, che insieme all’intero Consiglio, esprime massima solidarietà e vicinanza alla, che ha subito minacce di morte e un’aggressione fisica da una paziente che le ha lanciato contro il monitor di un computer e la stampante. Per il presidente Manzi “la categoria dei medici è sempre più spesso vittima di aggressioni fisiche e verbali sul luogo di lavoro e durante lo svolgimento della professione.