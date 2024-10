Orvieto, fa una rapina a 13 anni: «Voleva i soldi per incidere una canzone trap» (Di domenica 27 ottobre 2024) Si è presentato col passamontagna e la pistola in mano, minacciando una commessa del negozio di alimentari di Ciconia, frazione di Orvieto. Ma il 13enne, dopo il tentativo (andato male) è stato fermato dai carabinieri. Davanti ai militari, riporta il Messaggero, avrebbe spiegato il suo gesto: «Mi servono i soldi perché voglio incidere una canzone trap». Per il ragazzino è scattata comunque una segnalazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Perugia. «Dammi i soldi o finisce male» Il ragazzo si è presentato di sera, davanti all’attività, spaventando la commerciante con una pistola (o meglio un’arma da soft air). Col volto coperto ha esclamato: «Dammi i soldi o finisce male». Lei però, ricostruisce il quotidiano, non gli dà retta, chiude la porta del negozio e avvisa il 112. Il 13enne scappa, con tanto di bicicletta. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 27 ottobre 2024) Si è presentato col passamontagna e la pistola in mano, minacciando una commessa del negozio di alimentari di Ciconia, frazione di. Ma il 13enne, dopo il tentativo (andato male) è stato fermato dai carabinieri. Davanti ai militari, riporta il Messaggero, avrebbe spiegato il suo gesto: «Mi servono iperché vogliouna». Per il ragazzino è scattata comunque una segnalazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Perugia. «Dammi io finisce male» Il ragazzo si è presentato di sera, davanti all’attività, spaventando la commerciante con una pistola (o meglio un’arma da soft air). Col volto coperto ha esclamato: «Dammi io finisce male». Lei però, ricostruisce il quotidiano, non gli dà retta, chiude la porta del negozio e avvisa il 112. Il 13enne scappa, con tanto di bicicletta.

