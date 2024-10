Iltempo.it - "Meglio cantare con la zappa che...": Vybes fa crollare Zerbi. Con chi se la prende

(Di domenica 27 ottobre 2024) Nella puntata di "Amici" di oggi, domenica 27 ottobre,ha presentato un toccante brano ispirato alla canzone "Blu Celeste" di Blanco, come richiesto dalla sua insegnante Lorella Cuccarini. Durante la sua esibizione, il giovane cantante ha reinterpretato il testo senza rivelare a chi fosse dedicato, ma ha lasciato intuire che una persona a lui molto cara potrebbe essere deceduta durante la pandemia di Covid. "Ti volevo ai miei 18 anni, nei miei sogni più lontani. Vorrei stringerti la mano come facevamo alle elementari. Sei volata via durante la pandemia, lasciando un vuoto e un pizzico di nostalgia”, ha cantato l'allievo. Una performance mozzafiato che ha scosso lo studio e provocato una visibile emozione generale.