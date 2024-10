Ilnapolista.it - Marotta: «La Juve non è il Borgorosso, è più che una favorita per lo scudetto»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Beppe, presidente dell’Inter, è intervenuto a Sky Sport in vista della gara tra Inter eche si giocherà alle 18 a San Siro. Focus del suo intervento la forma della squadra, oltre alle aspettative riguardo alla gara in questione.sullae sul calendario Di seguito quanto dichiarato: «Atmosfera straordinaria, evento di grande rilevanza internazionale e si spera uno spot positivo per il mondo del calcio. È il derby d’Italia e dobbiamo affrontarla con rispetto e ambizione allo stesso tempo, possiamo ottenere il massimo risultato e questo è il nostro spirito di oggi. Favoriti? È chiaro che lantus è un’autenticaper la vittoria del campionato, è sempre così quando scende in campo per qualsiasi competizione. Non è il» La squadra sta bene? «Si gioca tanto, il calendario è compresso.