LIVE F1, GP Messico 2024 in DIRETTA: Sainz e Leclerc all’attacco di Norris e Verstappen (Di domenica 27 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire il GP Messico in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato dell’Autódromo Hermanos Rodríguez, assisteremo a una gara palpitante, di ben 71 giri, in cui piloti e team dovranno essere pronti a trovare un difficile equilibrio tra prestazione e gestione degli pneumatici. Si corre a 2300 metri sul LIVEllo del mare, la percentuale di densità dell’aria è diversa e questa variabile andrà a incidere inevitabilmente sugli assetti. Le squadre hanno dovuto lavorare per trovare il giusto compromesso nella messa a punto, per evitare il fastidioso graining sulle gomme. Oasport.it - LIVE F1, GP Messico 2024 in DIRETTA: Sainz e Leclerc all’attacco di Norris e Verstappen Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire il GPin tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche Buonasera e bentrovati alladel GP del, ventesimo appuntamento del Mondialedi F1. Sul tracciato dell’Autódromo Hermanos Rodríguez, assisteremo a una gara palpitante, di ben 71 giri, in cui piloti e team dovranno essere pronti a trovare un difficile equilibrio tra prestazione e gestione degli pneumatici. Si corre a 2300 metri sulllo del mare, la percentuale di densità dell’aria è diversa e questa variabile andrà a incidere inevitabilmente sugli assetti. Le squadre hanno dovuto lavorare per trovare il giusto compromesso nella messa a punto, per evitare il fastidioso graining sulle gomme.

