Liv Morgan | Il mio Monte Rushmore del wrestling femminile? Oltre me ci sono…

(Di domenica 27 ottobre 2024) Livsi sta crogiolando nella sua posizione di campionessa, soprattutto negli impegni mediatici di cui è protagonista ultimamente, e si sta decisamente divertendo. L’ultima intervista non ha disatteso le aspettative. Aggiungi un posto a tavola Durante una recente intervista con The Schmo, Liv ha elencato i componenti del suodel: “Ok, allora io. E Chyna. Riposi in pace. Io e Chyna. Poi credo Trish Stratus. Sto davvero cercando di essere ponderata in questo momento. Credo di non averne un’altra al momento. Non riesco a finire”. L’importante è che ci sia lei.