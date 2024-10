Calciomercato.it - L’Inter torna a tremare: hanno scelto Lautaro Martinez

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)sul mercato,. L’indiscrezione sul bomber dei nerazzurri e tutti gli ultimi aggiornamenti in casa nerazzurraa far parlare di sé anche in sede di calciomercato. Arrivano infatti nuovi rumors sul possibile assalto di un top club per il capitano del. L’argentino sarebbe nel mirino in vista delle prossime stagioni.nel mirino di un top club,: l’indiscrezione di calciomercato e gli aggiornamenti (Foto LaPresse) – Calciomercato.itNel mese di agosto, in pieno calciomercato estivo,ha blindato ulteriormente il suo capitano: rinnovo fino al 2029 con un ingaggio da top player. Nel nuovo accordo con i nerazzurri l’attaccante argentino ha firmato un ingaggio da 9 milioni di euro netti a stagione, pari a 16,6 milioni lordi.