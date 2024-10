Le elezioni in Giappone non sono andate benissimo: il partito di governo perde la maggioranza (Di domenica 27 ottobre 2024) L'esito delle elezioni della Camera bassa Giapponese non è stato quello sperato dal premier nipponico Shigeru Ishiba, fresco di nomina arrivata solo il 1° ottobre scorso. La scelta prematura di dissolvere le Camere si è quindi rivelata un azzardo che fa perdere, per la prima volta dal 2009, la Today.it - Le elezioni in Giappone non sono andate benissimo: il partito di governo perde la maggioranza Leggi tutta la notizia su Today.it (Di domenica 27 ottobre 2024) L'esito delledella Camera bassase non è stato quello sperato dal premier nipponico Shigeru Ishiba, fresco di nomina arrivata solo il 1° ottobre scorso. La scelta prematura di dissolvere le Camere si è quindi rivelata un azzardo che fare, per la prima volta dal 2009, la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni in Giappone - la coalizione del premier Ishiba perderà la maggioranza - Duro colpo alle elezioni in Giappone per il partito conservatore del primo ministro Shigeru Ishiba: secondo la tv pubblica nipponica Nhk, la sua coalizione perderà la maggioranza in Parlamento dopo il voto. Secondo gli exit poll, il Partito ... (Lapresse.it)

Elezioni Giappone - exit poll : niente maggioranza per il partito di governo - sarebbe la prima volta dal 2012 - Tutti i sondaggi avevano indicato che le elezioni in Giappone sarebbero state le più serrate degli ultimi anni, e così è stato. Oggi, domenica 27 ottobre, nel Paese asiatico si è votato per le elezioni regionali. Secondo i primi exit pollo, il ... (Open.online)

Giappone al voto, il partito del premier Ishiba rischia di non avere la maggioranza da solo - L'opposizione del Partito costituzionale democratico, guidato dall'ex premier Yoshihiko Noda, ha presentato un programma audace di riforme sociali per contrastare l'aumento del costo della vita e la ... (msn.com)

In Giappone urne aperte per le elezioni generali - In Giappone, dove è già mattina, si sono aperti i seggi per le elezioni più serrate degli ultimi anni, con il nuovo primo ministro Shigeru Ishiba e il suo colosso Liberal Democratic Party che rischian ... (quotidiano.net)

Elezioni in Giappone, la coalizione del premier Ishiba perderà la maggioranza - Elezioni in Giappone, dagli exit poll duro colpo al premier Ishiba: il suo partito perde la maggioranza. E ora dovrà cercare di allargare la sua coalizione per includere i partiti di opposizione più p ... (informazione.it)

Alle elezioni in Giappone andrà come sempre, o quasi - Vincerà il partito Liberal Democratico, come succede dalla fine della Seconda guerra mondiale, ma probabilmente con un margine ridotto: si vota domenica ... (ilpost.it)