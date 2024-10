Dilei.it - Le bold lips sono l’ossessione dell’autunno e si tingono di rosso. I rossetti da provare

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Rosse, declinate in tutte le sfumature di questo colore e impossibili da non guardare:leuna delle tendenze make – up per l’autunno, che vede le labbra tornare al centro della scena. Occhi puntati su di loro, quindi, per creare dei look che lasciano il segno. Ma, anche, nessun timore: irossi posstare bene a tutte, la cosa importante è scegliere la nuance giusta che valorizzi il proprio incarnato. Fondamentale, infine, curare le labbra perché è il loro momento e devono essere più belle che mai.è questa Cambiano le stagioni e cambiano anche le mode, ma alcunedestinare a tornare in maniera ciclica: proprio come il rossetto, vero grande protagonista di decenni di look.