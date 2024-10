Quifinanza.it - Jacquemus alla ricerca di un investitore: il brand francese punta all’espansione

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il, nato dal genio creativo di Simon Porte, pare che abbia iniziato unaper trovare undi minoranza. Questa decisione rappresenta un punto di svolta per il marchio, che da anni opera in maniera indipendente e si è imposto nel mondo del lusso con uno stile inconfondibile, legato alle radici provenzali e alle silhouette iconiche. Un marchio in forte crescita Fondato nel 2009,è cresciuto rapidamente, passando da un’azienda a conduzione familiare a uno deidi lusso più in voga a livello internazionale. Famoso per le sue creazioni audaci e giocose, come le borse lillipuziane e i giganteschi cappelli di paglia, ilha attratto una clientela glamour e appassionata, con celebrità come Rihanna e le sorelle Hadid tra le sue fan più note. L’ultima sfilata a Casa Malaparate a Capri, lo scorso giugno.