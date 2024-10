Ilnapolista.it - Inter-Juventus, le ufficiali: Motta sceglie Weah e Conceicao, Inzaghi lancia Zielinski dal primo minuto

(Di domenica 27 ottobre 2024)e Juve si affrontano alle 18 a San Siro per inseguire il Napoli.la formazione tipo considerando gli uomini a disposizione e rinuncia ad Asllani, dato per titolare fino a qualche ora fa. Dentrodalinsieme a Barella, che molto probabilmente agirà da perno di centrocampo. Larisponde con il solito 4-2-3-1, con Fagioli sulla trequarti in assenza di Koopmeiners per dare più equilibrio e con i soliti inserimenti di McKennie a dar fastidio alla difesa avversaria. Fondamentali le fasce: ecco perché la scelta su, che attaccano l’area in due modi opposti. Le formazioni di(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella,, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. S.