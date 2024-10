Inter-Empoli Primavera 3-1: il tabellino della nona giornata (Di domenica 27 ottobre 2024) Finisce 3-1 la sfida tra l’Inter Primavera e l’Empoli al Konami Centre. Primo tempo abbastanza tranquillo, poi nell’ultima mezz’ora in segno quattro gol. VITTORIA – Dopo un primo tempo abbastanza sciolto, il secondo tempo di Inter-Empoli Primavera si è chiuso con uno scoppiettante botta e risposta. Al triplice fischio poi, ha sorriso l’Inter con un 3-1 arrivato principalmente nel finale. Archiviata la prima frazione soporifera, l’Inter di Andrea Zanchetta la sblocca al 60? con Topalovic al suo primo gol in campionato dopo la rete segnata in Youth League. Nel finale invece, succede di tutto. Prima Alexiou raddoppia su calcio d’angolo poi Moray al 91? accorcia del distanze per l’Empoli. In un clima infuocato, ci pensa poi Lavelli al 95? in extremis a mettere dentro la palla del 3-1. Di seguito il tabellino del match. Inter-news.it - Inter-Empoli Primavera 3-1: il tabellino della nona giornata Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Finisce 3-1 la sfida tra l’e l’al Konami Centre. Primo tempo abbastanza tranquillo, poi nell’ultima mezz’ora in segno quattro gol. VITTORIA – Dopo un primo tempo abbastanza sciolto, il secondo tempo disi è chiuso con uno scoppiettante botta e risposta. Al triplice fischio poi, ha sorriso l’con un 3-1 arrivato principalmente nel finale. Archiviata la prima frazione soporifera, l’di Andrea Zanchetta la sblocca al 60? con Topalovic al suo primo gol in campionato dopo la rete segnata in Youth League. Nel finale invece, succede di tutto. Prima Alexiou raddoppia su calcio d’angolo poi Moray al 91? accorcia del distanze per l’. In un clima infuocato, ci pensa poi Lavelli al 95? in extremis a mettere dentro la palla del 3-1. Di seguito ildel match.

